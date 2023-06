Le quotient conjugal est-il voué à disparaître avec la nouvelle réforme fiscale ?

Voilà plusieurs mois que le ministre des Finances Vincent Van Peteghem tente de mettre sur pied une réforme fiscale qui tient la route. Cette réforme, elle devra être la plus neutre budgétairement possible. Et pour cela, il est question de supprimer certains avantages fiscaux, comme le quotient conjugal.

Le quotient conjugal est une mesure qui permet au conjoint dont le revenu professionnel représente moins de 30% du total des revenus professionnels du couple de se voir attribuer fiscalement une partie des revenus professionnels de l’autre partenaire.