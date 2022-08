Le quotidien d'un couple homosexuel illustré dans une première bande dessinée drôle et touchante

Au début de cet été, Jacques Noach, alias Jacq, a réalisé son rêve d’enfant : publier sa propre bande dessinée. " J’ai commencé à dessiner mes bandes dessinées dès mes 6-7 ans. J’ai dévoré les œuvres des grands maîtres de la BD franco-belge. J’étais abonné à toutes les revues possibles… " se souvient l’auteur et dessinateur.

Architecte de formation et musicien, Jacques a repris le dessin et a publié des gags sur les réseaux sociaux depuis quelques années. En 2019, il séduit un éditeur avec son projet illustré : raconter avec humour et ironie le quotidien et les petits tracas d’un couple homosexuel. Début juillet, ce projet voit finalement le jour : c’est le début des " Péripéties homologuées de Paul et Tom ".

A travers cette bande dessinée, Jacques a voulu mettre en avant une cause qui lui tient à cœur : la lutte contre l’homophobie. " Je ne comprends pas comment on peut haïr des gens qui s’aiment. Je ne comprends pas – comme dans le cas de la Manif pour tous en France – pourquoi on ne veut pas accorder des droits à quelqu’un qui ne nous enlève pas à vous des droits. De toutes les haines dont l’être humain est capable, l’homophobie est peut-être la plus débile, inapte, incompréhensible. "

Jacques n’est pas homosexuel. Marié avec une femme et père de famille, il s’est inspiré de sa propre vie de couple pour raconter celle de Paul et Tom. Chaque couple – qu’il soit hétérosexuel ou non – peut donc s’identifier à ces situations ordinaires. " Fondamentalement un couple est un couple avec les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes soucis. Il n’y a pas de différence dans la vie de tous les jours : on doit s’occuper des tâches ménagères, on se dispute, on connait des grands moments d’amour...C’est un peu à la manière de la série " un Gars-une Fille ", mais ici c’est " Un Gars-un Gars " " résume Jacques.