Le "quiet week-end", cette organisation au travail qui permet de profiter pleinement de ses week-ends

Il n’est pas rare d’avoir des semaines tellement chargées qu’on ne parvient pas à profiter complètement de nos deux jours de congés à cause de notre immense fatigue. Pour les salariés qui ne disposent pas de la semaine de quatre jours et pour qui il n’est pas possible de poser son vendredi, il y a les "quiet week-end", autrement dit les "week-end tranquilles". Le principe ? Organiser votre semaine de travail de façon à se créer une fin de semaine plus calme et de mieux profiter de ses week-end.