Le Quiet Mode d'Instagram : un moyen pour Meta de soutenir la santé mentale des jeunes ?

L’arrivée du Quiet Mode est une réponse supplémentaire de la part de Meta aux nombreuses critiques du réseau social, connu pour avoir un impact négatif sur la santé mentale des jeunes, et plus particulièrement des jeunes filles. Rappelons qu’en 2021, des documents internes dévoilés par une lanceuse d'alerte avaient révélé que Meta avait constaté qu'Instagram aggravait les problèmes d'image corporelle d'une fille sur trois et que certaines adolescentes se sentaient "dépendantes" de l'application.

Quiet Mode rejoint donc les autres outils déjà en place pour limiter au mieux cette dépendance. Instagram a déjà limité l’impact des annonceurs auprès des plus jeunes, et il est désormais possible d’indiquer qu’un contenu ne nous plaît pas sur la page Explorer, ainsi qu’une liste de mots, hashtags et émojis à bannir.