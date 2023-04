Le "quiet luxury", le nouveau chic dans la mode.

Nom de code : le "quiet luxury", la nouvelle tendance élitiste qui propulse la mode intemporelle au sommet de la pyramide sociale. Seuls les vrais, les fins connaisseurs, savent ! Exit les logos surdimensionnés affichés à tort et à travers par les influenceurs et les nouveaux riches, place à une mode plus minimaliste, moins tape-à-l'œil et pourtant encore plus chère, censée asseoir le statut des personnes les plus aisées, les anciens riches.

Adeptes de la série phénomène "Succession", vous connaissez déjà sans doute sans le savoir le "quiet luxury", qui s'impose doucement mais sûrement comme la tendance de l'année dans la mode. La puissante et richissime famille Roy, à la tête d'un véritable empire médiatique, la maîtrise déjà à la perfection et a même sans doute participé non pas à sa démocratisation (on n'en est pas encore là) mais à sa mise en lumière. L'idée ? Etaler sa fortune par l'intermédiaire d'une garde-robe discrète, presque minimaliste, que seule une poignée d'initiés reconnaîtront. Une antinomie qui permet au public concerné, que l'on pourrait nommer les "anciens riches", de se différencier des nouveaux millionnaires, peu importe le domaine de prédilection, bien que les influenceurs semblent tout particulièrement visés.