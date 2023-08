Le "quiet cutting" ou quand les restructurations d’entreprise inquiètent les salariés.

Ces derniers mois, plusieurs firmes américaines dont Adidas, Adobe, IBM et Salesforce ont réorganisé leur masse salariale au lieu de licencier à tour de bras, selon le Wall Street Journal. Elles ne sont pas les seules à opter pour cette stratégie : les employeurs américains ont annoncé 23.697 suppressions de postes en juillet, soit une baisse de 42% par rapport au mois précédent, selon le cabinet-conseil Challenger, Gray and Christmas Inc.

Mais ces restructurations ne sont pas toujours bien accueillies par les salariés "rescapés", qui craignent qu’elles ne s’accompagnent d’une dégradation de leurs conditions de travail. D’autres redoutent d’être enfermés dans un nouveau poste qu’ils n’ont pas choisi et pour lequel ils ne sont pas faits ou de passer pour des ingrats s’ils refusent cette opportunité.

"J'ai eu l'impression qu'on me disait : 'Nous apprécions suffisamment tout ce que vous avez fait pour ne pas vous licencier, alors vous pouvez soit tirer le meilleur parti de cette situation, soit trouver un autre emploi ailleurs'", déclare Matt Conrad, un salarié américain qui a connu deux réaffectations en deux ans, au Wall Street Journal.