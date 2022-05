Le quidditch prêt à lâcher Harry Potter pour devenir un vrai sport

"On vient pour Harry Potter, on reste pour le sport", martèle Cédric Chillan, 38 ans, sélectionneur de l’équipe de France. Cet ancien joueur de hand, qui évolue avec les Frogs de Paris, vante ainsi le côté physique, l’ambiance bon enfant et la complexité des stratégies.

Mais le vocabulaire des sorciers est resté, tout comme les balais, sous forme de bâtons en plastique.

Un tantinet ridicule ? Pas du tout, assure Tiphaine Pasquereau, 32 ans, chargée de communication de la fédération et vice-présidente des Eléphants de Nantes, arrivée au quidditch après 15 ans de judo.

"Ce n’est pas pour faire semblant de voler. C’est un handicap, de la même manière qu’il faut dribbler pour avancer au hand ou passer en arrière au rugby. Ça oblige à manipuler les balles à une main, à plaquer à une main…", explique-t-elle.

Du bord du terrain, elle harangue son équipe : "Fabien, priorité souafle. Maëva, tu protèges ta pointe !"

Comme les instructions, le jeu peut paraître confus aux non-initiés. D’ailleurs, pas moins de cinq arbitres et deux assistants veillent au respect des règles.

Dans chaque équipe, quatre poursuiveurs cherchent à faire passer le souafle (un ballon de volley) dans les anneaux adverses, deux batteurs essaient de les mettre momentanément hors-jeu en leur tirant dessus avec des cognards (des ballons de dodgeball ou balle aux prisonniers) et, au bout de 18 minutes, un attrapeur entre en jeu pour tenter de s’emparer du Vif.