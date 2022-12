Le Québécois Adib Alkhalidey, nouvel "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics

Humoriste, metteur en scène, acteur, réalisateur et aussi chanteur et musicien. Adib Alkhalidey peut tout faire. Après un premier album partagé en 2020 sous le pseudonyme Abdelaïd, intitulé Les cœurs du mal, il revient avec un deuxième disque, Pour tuer le temps. L'une des dix plages de l'album, De l'amour pour toi est plébiscitée par les Médias Francophones Publics.

Adib Alkhalidey ne s'arrête jamais. En pleine tournée de son troisième one-man-show, Québécois Tabarnak, il a sorti son deuxième album, sous l’étiquette de La Tribu.

Une écriture fraîche et puissante qui se marie parfaitement avec les beats électroniques de ses synthétiseurs. En plus du piano, Adib s'est attelé à enregistrer les parties de batterie, guitare et percussions avec Mathieu Magny, Bryan Sosa Hernandez, Dominique Plante et Marc Thériault.

La chanson titre de l'album, Pour tuer le temps, a été dévoilée le 7 octobre dernier sur les plateformes d’écoute. "Si je me fie à combien la création de cette chanson m’a fait du bien, je me permets d’espérer qu’elle aura le même effet sur d’autres" lâche l'artiste Québécois... il ne reste plus qu'à lui donner raison !

Avec De l'amour pour toi, il devient le nouvel Artiste Découverte après Coline Rio.

RFI a désormais rejoint Radio Canada, Radio France, La RTBF et la Radio Suisse Romande pour nourrir les échanges autour de la sélection des artistes découvertes des MFP Médias Francophones Publics.