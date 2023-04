Le Québec recrute en Belgique francophone

Vous rêvez de vastes forêts, des rives du fleuve Saint-Laurent. De poutines. Les hivers rudes ne vous font pas peur. Alors c’est que le Québec est fait pour vous. Et ça tombe bien, car la province canadienne recrute en Belgique. Dans les domaines comme la santé, des transports, ou de la construction.

Alors, pour informer les potentiels futurs expatriés, le ministère de l’Immigration du Québec organise des journées d’informations dans plusieurs grandes villes. En collaboration avec les services publics de l’emploi wallon et bruxellois. L’une de ces journées d’informations avait lieu à Charleroi.

Plus de 500 profils sont recherchés. Alors, si certains Belges hésitent toujours, d’autres sont bien décidés à sauter le pas : "J’avais déjà ce rêve à 19 ans, maintenant, j’en ai 50. Le domaine qui m’intéresse, c’est chauffeur. Les grandes contrées, c’est féerique là-bas surtout, les paysages sont magnifiques", raconte l’un des intéressés.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir participer à ces missions de recrutement qui ciblent particulièrement les Wallons explique Paul Trottier, conseiller en recrutement international pour le gouvernement du Québec. Il détaille : "Les entreprises québécoises ont un intérêt particulier pour venir recruter en Belgique à cause de la langue, mais pas seulement à cause de la langue. Parce qu’on retrouve aussi en Belgique des personnes avec des formations extrêmement solides, qui correspondent aux besoins du marché du travail".