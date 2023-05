Le quatuor Zemlinsky au OstbelgienFestival, gagnez deux places !

C’est au Kloster Heidberg d’Eupen que ce produira le quatuor Zemlinsky ce dimanche 14 mai.

Fondé en 1994, le Quatuor Zemlinsky, qui connaît un succès mondial, représente la riche tradition de l’école tchèque du quatuor à cordes. Le répertoire du quatuor comprend plus de 200 œuvres, tant d’origine tchèque qu’internationale.

L’ensemble primé a notamment remporté le concours international de quatuors à cordes de Bordeaux en 2010 et a été honoré en 2007 du prestigieux prix français du disque "Diapason d’Or" pour son enregistrement des premières œuvres pour quatuor d’Antonin Dvorak. Au travers de nombreuses tournées, le Quatuor Zemlinsky s’est déjà produit sur quatre continents et dans les salles de concert les plus prestigieuses telles que le Wigmore Hall à Londres ou la Cité de la Musique à Paris.

Infos : OstbelgienFestival – Zemlinsky Quartett – 14/05/2023 – Cantons de l‘Est

Le 14 mai à 19 heures, gagnez deux places !