Le Quatuor Van Kuijk poursuit son intégrale des quatuors à cordes de Mendelssohn

Constitué en 2012 à Paris (comme son nom ne l’indique pas), formé auprès de quatuors réputés (les Berg, les Ysaÿe, les Artémis…) et titulaire de nombreux prix, le Quatuor Van Kuijk s’est imposé comme une des meilleures formations du genre aujourd’hui. Après un premier volume très apprécié à l’automne dernier, voici le deuxième et dernier volume de leur intégrale des quatuors à cordes de Mendelssohn.

À nouveau, dans les deux quatuors restants de l’opus 44 (le 44/2 en mi mineur et le 44/3 en mi bémol majeur), Nicolas Van Kuijk et Sylvain Fabre-Bulle (violons), Emmanuel François (alto) et Anthony Kondo (violoncelle) séduisent par leur engagement fusionnel, par leur équilibre parfait et par la substance de leur pensée musicale. Mais c’est sans doute dans le sixième quatuor, l’opus 80 en fa mineur, que leur art culmine. L’écriture resserrée et intense de Mendelssohn, composant cet ultime quatuor quelques mois avant sa mort mais surtout quelques semaines après le décès de sa sœur chérie, est magnifiée par les quatre musiciens qui expriment tout à la fois révolte, douleur et amour.

CD Alpha/Outhere