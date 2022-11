Le Quatuor à la neige, un film d’animation réconfortant pour petits et grands enfants

Dans cette aventure haute en couleurs et en altitude, notre quatuor se compose d’Aglaé, de Clarisse, de Marguerite et de Rosine. Ce sont 4 vaches qui n’ont rien de peaux de vache. Elles sont drôles et elles n’ont pas froid aux yeux. Encore plus quand il faut partir à la recherche d’un bélier disparu lors d’une cueillette d’edelweiss sauvages. Rien ne va se passer comme prévu. D’ailleurs qu’est-ce qui est prévu quand vous partez à la recherche d’un bélier disparu ? Peu de gens le savent. En attendant, les spectateurs qui ont vu ce quatuor savent qu’ils ont passé un bon moment de drôlerie, avec au programme une avalanche de gags, des marmottes karatéka ou presque et des moutons bêtes mais gentils. Le tout emmené par une animation aussi réconfortante qu’un vin chaud en bas des pistes.