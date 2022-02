"Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne" : découvrez ce film d'animation nommé aux Magritte 2022

Grâce à des personnages très drôles et des aventures de plus en plus folles, Le Quatuor à cornes séduit à la fois petits et grands. C'est peut-être bien pour cette raison que le film a été nommé dans la catégorie "meilleur court-métrage d'animation" aux Magritte du Cinéma 2022. Co-produit par la RTBF, il rejoint trois autres œuvres : Amours libres de Emily Worms, On est pas près d'être des super héros de Lia Bertels et Tête de linotte ! de Gaspar Chabaud.

Un programme bien frappé dans lequel le Quatuor à Cornes va devoir vivre au rythme d’un cochon qui danse le mambo et de marmottes qui yodlent.

C'est ainsi que le producteur de Vivement Lundi ! Jean-François Le Corre décrit ce troisième épisode. Tiré des albums jeunesse d'Yves Cotten, le premier programme Le Quatuor à cornes avait très bien fonctionné à sa sortie dans les salles en 2018, ce qui a naturellement poussé les producteurs à poursuivre l'aventure. Est-ce que la belle histoire des quatre vaches continuera avec une récompense aux Magritte ? Réponse le 12 février à 20h30 sur La Trois !