Le quatre de couple belge en demi-finales en aviron à Munich : "L’objectif est atteint"

Trois des quatre membres de l'équipe belge étaient au micro de Quentin Weckhuysen, envoyé spécial à Munich, à l'issue de la course.

Gaston Mercier : "Oui la qualification c’est le plus important, l’objectif est atteint. On est soulagé d’échapper au repêchage qui est trois heures après donc on est content." Mercier a conscience des lacunes encore présentes : "On a un départ assez calme, on n’est pas encore assez au point techniquement pour partir vite avec les autres. On voulait remonter le plus de places possibles. On aimerait partir plus vite mais on n’en est pas encore capable. On est fort puissant mais on manque encore de technique. Mais ces championnats et cette saison on veut faire progresser le bateau."

Ruben Claeys : "Aujourd’hui, il y avait du vent de face. C’est ce qu’il y a de mieux pour nous car nous n’avons pas suffisamment de technique pour le vent de dos. On a bien travaillé depuis 5 semaines. Les positions dans le bateau ont été modifiées. Et ça fonctionne bien comme ça. Il y avait du stress pour cette première course. Ça s’est bien passé donc ça fait du bien. Atteindre la finale c’est possible, mais pour cela il faudra battre l’Ukraine."



Ward Lemmelijn : "On est heureux. Il y a eu beaucoup de travail pour réaliser cette bonne course. Le stress était là car c’était la première course. Maintenant, on peut définir notre objectif. Vu les sensations, on vise le top 8. On peut battre les Tchèques et les autres bateaux. Notre départ ? On doit l’améliorer. Heureusement, on est bien revenu. C’est très technique, on va travailler. On apprend de nos erreurs.

On ne doit pas disputer le repêchage…. Ça fait surtout du bien pour Gaston, qui a besoin de repos. Moi j’aurais pu enchaîner, j’ai faim (rires)."