Le Quartier européen : "Le Rond-point Schuman, carrefour de la colère européenne"

Le rond-point Schuman, situé au cœur des institutions européennes, est devenu au fil du temps le lieu de toutes les contestations. Chaque année, plus de 300 manifestations sont organisées sur cette arcade située stratégiquement entre le conseil de l’Union européenne et les bureaux de la Commission. Mais alors que la Région bruxelloise prévoit un réaménagement du rond-point, certains craignent que ce carrefour des discussions, du dialogue et de la contestation perde sa fonction.