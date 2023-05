Le Quartier Européen : "Il y a une pression très forte des promoteurs immobiliers pour arriver à leurs fins"

Pour beaucoup de Bruxellois, le Quartier Européen est une énigme qui s’est construite et déconstruite sous leurs yeux, parfois violemment.

C’est le cas de Corentin Dellicour, musicien professionnel, qui a grandi à quelques mètres de l’emplacement actuel du Parlement européen, dans une maison située au numéro 38 de la rue Vautier. Un soir de décembre 1989, sa maison a été soufflée sans la moindre flamme. "J’y étais avec mes trois autres frères et deux sont décédés", se souvient Corentin. "Mon frère aîné et moi avons survécu. On a tout perdu. Il s’est ensuivi 23 ans de procès contre les plus grands promoteurs immobiliers belges et contre la ville de Bruxelles, qui a mal entretenu les égouts et qui a délivré des permis d’urbanisme pas toujours dans les règles de l’art".

C’est à travers ce témoignage poignant que commence le podcast immersif du journaliste Tom Denis, intitulé Le Quartier Européen : la bulle de verre et de béton. Le podcast explore les différents enjeux qui traversent ce quartier, notamment la pression exercée par les promoteurs immobiliers pour construire toujours plus haut et toujours plus grand. Il s’interroge également sur l’impact de cette expansion sur les habitants et sur l’avenir du Quartier Européen de Bruxelles.

► Plongez au cœur du podcast avec le premier épisode intitulé Un chantier, une explosion et des habitants.