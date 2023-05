Le Quartier Européen : "C’est un endroit artificiel, le week-end c’est désert"

Le Quartier Européen de Bruxelles attire des personnes venant d'Europe et d'autres parties du monde pour travailler, exprimer leurs idées ou simplement par amour. Certains voient ce quartier comme un "melting-pot" où les cultures se mélangent, tandis que d'autres le considèrent comme une tour de Babel ou un quartier artificiel. Les résidents du quartier sont des voyageurs qui ont choisi de poser leurs valises dans un lieu où la vie est organisée selon les horaires de bureau.

Bien que certains décrivent le Quartier Européen comme une bulle, selon cette travailleuse au Parlement Européen interrogée : "la bulle européenne a surtout une connotation professionnelle. Cela ne veut pas dire que les gens vivent en vase clos et ne quittent pas le quartier. Cela veut dire que dans le quartier, il y a des codes qui tournent autour du travail des institutions, d’un certain vocabulaire, une certaine façon de travailler, que suivent les médias et les différentes représentations d’intérêts divers et variés qui sont dans le quartier. C’est à cela que se réfère la bulle", explique-t-elle.