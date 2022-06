Le Quartier de la Baraque de Louvain-la-Neuve inquiète les pompiers

Le Quartier de la Baraque à Louvain-la-Neuve regroupe une centaine d’habitations toutes plus originales les unes que les autres.

Ce dédale inspirant et alternatif de roulottes et autres maisonnettes autoconstruites inquiète les pompiers. Impossible par exemple pour une ambulance d’emprunter les étroits sentiers pédestres donnant accès aux logements. La Zone de secours a transmis un rapport d’occupation négatif à la Commune. Lundi 20 juin 2022, habitants et autorités se sont rencontrés pour faire le point. Des représentants de l'UCLouvain - propriétaire des terrains - et de la Zone de secours Brabant wallon ont également assisté à la rencontre.