Le Quartet Oistrakh interprète Tchaikovsky et Shostakovich, gagnez le CD!

Le Quatuor à cordes David Oistrakh, un jeune ensemble fondé en 2012 par le violoniste Andrey Baranov, qui a remporté le premier prix du Concours de violon Reine Elisabeth 75 ans après le triomphe de son compatriote David Oistrakh.

Pour leur premier album, ces jeunes solistes se sont lancés avec audace dans le vaste répertoire de deux des plus grands compositeurs russes : Tchaïkovski et Chostakovitch. Les deux quatuors interprétés ici ont été composés à près d’un siècle d’intervalle. Tchaïkovski était au sommet de son art et n’avait pas encore écrit ses œuvres les plus célèbres lorsqu’il a composé son Quatuor à cordes n° 2. Tout au long de sa vie, il en parlera comme de l’une de ses meilleures œuvres. Le Quatuor à cordes no 8 de Chostakovitch a été écrit à Dresde en 1960 et a été dédié "aux victimes du fascisme et de la guerre."

À l’époque où il a composé cette pièce, Chostakovitch traversait une période troublée, tant dans sa vie personnelle que dans ses relations avec les autorités soviétiques. Les musiciens du Quatuor David Oistrakh se jettent corps et âme dans cette musique incroyablement poignante et intense.