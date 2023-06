Le Quai10 participe à la création de l’espace "300 Gaming Space" à Houdeng-Goegnies

Le réseau des bibliothèques communales louviéroises a sollicité le Quai10 et plus particulièrement l’équipe qui compose l’Espace jeu vidéo pour son expertise en la matière. Depuis sa création il y a plus de six ans, le projet valorise des jeux créés par des studios indépendants qui reposent sur des mécanismes innovants. A cela s’ajoute tout un volet pédagogique qui se veut actif, centré sur l’apprentissage par le faire, la coopération et le ludique. Cette proposition unique en Belgique a été une source d’inspiration importante pour la création de "300 Gaming Space" au sein de la bibliothèque communale de Houdeng-Goegnies.