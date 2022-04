Le Quai10 fête son cinquième anniversaire !

A cette occasion, l’équipe vous a concocté cinq journées très spéciales du 04 mai au 08 mai pour célébrer ces cinq années passées ensemble. Un programme de 5 jours, dans nos 5 salles pour 5€/ticket et de venir découvrir nos 5 cycles, nos 5 festivals et les 5 partenaires !

Le cinéma présente une programmation en version originale, alternant films "intimistes" et films "grand public" d’ici et d’ailleurs. Du documentaire à la fiction en passant par le film d’animation, petits et grands y trouvent leur bonheur !

Et oui, en 2022, le Quai10 fête ses 5 ans et pour commencer les festivités, nous souhaitons mettre notre événement incontournable en avant : notre Ciné Club ! Au Quai10, outre l’amour du cinéma, la chose qui nous anime le plus c’est "créer du lien". Chacun de nos événements est pensé autour de mot d’ordre. Vous connaissez le Ciné Club ? Il représente un condensé du projet "cinéma" du Quai10 ! Le Ciné Club, c’est l’occasion pour chacun cinéphile averti ou non, jeune ou moins jeune, de voir un film et d’en décoder le contenu ! C’est aussi et surtout l’occasion d’échanger et ça n’a pas de prix !

Pour bien commencer ces jours 5 jours de fête, nous vous proposons donc un Ciné Club avec la projection du film Ennio, Il Maestro. Venez (re)découvrir l’univers du grand compositeur Ennio Morricone en notre compagnie le mercredi 4 mai dès 18h. La soirée se déroulera en deux temps avec un apéritif dinatoire à la Brasserie du Quai0 au son des plus grandes bandes originales d’Ennio Morricone interprétées au piano par le talentueux pianiste Giuseppe Meduri. S’en suivra la projection du film Ennio, Il Maestro. Un Ciné Club très spécial qui mettra les petits plats dans les grands !

plus d'infos sur le site officiel de Quai 10

Pour nos 5 ans, nous voulons tout d’abord mettre en avant nos 5 cycles :

Cycle ciné audiodécrit – 5 mai – 14h – Séance gratuite

Pour la séance audiodécrite, laissez-vous tenter par Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal avec l’actrice Laure Calamy qui a reçu le César de la Meilleure Actrice. Une projection en collaboration avec EQLA, les amis des Aveugles, le CAL Charleroi et le Service Seniors de la Ville de Charleroi.

Cycle ciné classic – 5 mai – 19H30 - 5€

Envie de revoir un classique ? Rendez-vous pour le ciné classic avec Accattone de Pier Paolo Pasolini dont nous fêtons le centenaire de sa naissance. Pour l’occasion, Paul Magnette donnera au conférence au sujet du réalisateur : " Pasolini, penser la politique en poète ".

Cyclé ciné music - 6 mai – 20H – 5€

Qui ne s’est jamais déhanché au son du légendaire " Everybody Needs Somebody " ? Qui dit 5 ans dit ciné music d’exception !

Pour les amateurs de musique, rendez-vous le 6 mai pour revoir le film culte The Blues Brothers qui sera suivi d’un concert de MoThercoVer.

Cyclé tête dans le culte – 7 mai – 20H30 – 5€

Pour notre cycle ciné tête dans le culte, quoi d’autres que le mythique Fargo des frères Coen ? (Re)découvrez ce classique qui ne vous laissera pas insensible !

Cycle matinée du zen – 8 mai – 10H – 5€

Changer de cadre et de philosophe de vie ? Impossible ?

Pour cette matinée du zen spéciale 5 ans, nous vous proposons une réflexion autour de la capacité de l’être humain à changer, tant au niveau physique que psychologique, pour se reconnecter à sa spiritualité, aux éléments, à la nature et à l’alimentation. La matinée commencera autour d’une discussion avec Dominique Decamp et se suivra de la projection du film Vivante ! : Le secret de la force d’Alexandre Ferrin.

Ces 5 jours de fête seront également l’occasion de mettre à l’honneur 5 festivals dont nous sommes partenaires :

Festival Anima – 4 mai – 14H – 5€

Chaque année, le Festival Anima se délocalise à Charleroi. Pour le mettre en lumière, venez avec vos enfants découvrir le film Pingu, l’occasion de faire découvrir le cinéma à vos tout-petits !

Le Petit Festival – 7 mai – 9H – 5€

Le Petit Festival vous permet de faire (re)découvrir à vos enfants les films qui ont bercé votre propre enfance. Cette fois-ci, venez leur faire découvrir le cultissime Madame Doubtfire ! Rires assurés.

Le CHAFF ! – 7 mai – 17H – 5€

Après 5 ans d’activités, le Quai10 se lance toujours plus de challenge ! Durant ce week-end de fête, nous vous présenterons notre futur nouveau festival : le CHAFF (Charleroi Adaptation Film Festival). Prévu en 2023, le CHAFF fera un focus sur l’adaptation : les BD, Comics, Mangas, romans graphiques, romans, dans le cinéma et/ou le jeu vidéo !

Pour introduire ce petit nouveau, nous vous présenterons une adaptation cinématographique du roman mythique de Stephen King : Shining. Réalisé par le tout aussi mythique Stanley Kubrick.

Festival Alimenterre – 8 mai – 14H – 5€

Le Quai10 s’associe à SOS Faim pour vous proposer des projections, des rencontres-débats, des ateliers et de nombreuses animations avec la présence de spécialistes du monde agricole, de réalisateur·rices, de leader·euses paysan·nes du Sud et de porteur·euses d’initiatives concrètes et locales.

Le Festival Alimenterre sera représentée par le film Les Mains dans la terre : Naissance d’un écovilage d’Antoine Trichet.

Festival du film au féminin – 8 mai – 18H – 5€

Pour finir sur la mise en lumière de nos festivals, nous vous proposerons le film A la vie d’Aude Pépin pour mettre en valeur le festival du film au féminin. L’objectif de ce festival ? Mettre la femme au centre de la discussion !

Le Quai10 c’est 5 ans de cinéma mais également 5 ans de jeux vidéo ! Ces 5 jours seront l’occasion de mettre en lumière notre espace jeu vidéo. Pour cet anniversaire, notre équipe jeu vidéo vous propose :