Le QR code, un petit carré qui cache toute une histoire

Le QR code, cette combinaison de points noir et blanc, peut contenir 4200 caractères. Soit 200 fois plus d’informations que dans un code-barres. En plus un QR code même abîmé à hauteur de 30% reste fonctionnel, alors qu’un code-barres éraflé est illisible.

Et le succès est au rendez-vous. Au début des années 2000, l’usage du QR code se répand un peu partout en Asie. Un succès qui va de pair avec la prolifération des smartphones permettant de scanner le code directement.

Mais côté occidental, le QR code a eu un peu plus de mal à s’imposer… Il va en fait connaître sa véritable heure de gloire à partir de 2020 avec l’épidémie de Covid 19. Pass sanitaire, menus des restaurants à scanner pour ne plus manipuler les cartes, les QR codes se retrouvent subitement partout. Et on découvre l’étendue de leurs possibilités : moyens de paiement, tickets de concert, billet d’avion, informations sur des produits…

En plus, n’importe qui peut créer et utiliser les QR code. L’invention a été laissée libre de droits d’utilisation pour qu’elle puisse servir au plus grand nombre.