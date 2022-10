Le Qatar va inviter 20 supporters belges, tous frais payés, pour garnir son stade lors de la cérémonie d’ouverture

Les billets mis en vente pour la Coupe du monde 2022 ne trouvent pas d’amateurs chez les supporters belges. 886 billets ont été acquis pour les blocs réservés spécifiquement aux supporters belges pour l’ensemble du tournoi au Qatar. Depuis quelques semaines, plusieurs supporters belges ont été contactés via les réseaux sociaux pour être invités, tous frais payés, à assister à la cérémonie d’ouverture ainsi qu’au match Qatar – Equateur. Le pays souhaite pouvoir compter sur des supporters venus de tous les pays du monde pour garnir son stade lors de ce premier moment important. L’opération séduction a également eu lieu auprès des supporters des 30 autres pays qualifiés. Le pays organisateur assure prendre en charge les billets d’avion, le logement et les entrées au match et offre même de prolonger le logement pour les supporters qui voudraient rester jusqu'à la fin du premier tour de la compétition (2 décembre). Un joli "cadeau" fait à ces supporters, vu le prix des hôtels et des vols durant la période du tournoi. Un coût que le pays organisateur est prêt à endurer pour orner ses tribunes de supporters du monde entier.