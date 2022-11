Le Qatar va fournir du gaz à la Chine sur le long terme

Le Qatar a annoncé lundi un accord d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) avec la Chine sur 27 ans, affirmant qu’il s’agissait de "la plus longue durée" jamais vue dans cette industrie, en pleine crise mondiale de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

Cette annonce intervient alors que plusieurs Etats européens cherchent à se tourner vers des alternatives aux hydrocarbures russes, sans être parvenus à un tel accord avec le riche émirat gazier du Golfe.

L’entreprise publique Qatar Energy exportera chaque année quatre millions de tonnes de GNL provenant de son nouveau projet North Field à Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), a déclaré lors d’une conférence de presse Saad Sherida Al-Kaabi, ministre de l’Energie du Qatar.

Il s’agit de l’accord "de la plus longue durée dans l’histoire de l’industrie du GNL", s’est félicité le responsable, qui est également directeur général de Qatar Energy.

North Field est au centre de la stratégie du Qatar d’accroissement de sa production de GNL de plus de 60%, pour atteindre 126 millions de tonnes par an d’ici 2027.

L’Asie, Chine, Japon et Corée du Sud en tête, constitue le principal marché pour le gaz du Qatar, de plus en plus courtisé par les pays européens depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mais les négociations avec les Européens ont été difficiles, l’Allemagne et d’autres pays ayant refusé de signer le type d’accords à long terme conclus par le Qatar avec les pays asiatiques.