Le Qatar se serait retiré de la course au rachat de Manchester United

Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), a retiré son offre de rachat du club de football de Manchester United, rapporte la BBC samedi.

Dans le processus de vente du club, détenu depuis 2005 par la famille Glazer, le banquier qatari était en concurrence avec le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du groupe de pétrochimie Ineos et dont le groupe contrôle déjà les clubs de foot de Nice et Lausanne et l'équipe cycliste Ineos-Grenadiers.

Les propriétaires américains de United avaient annoncé en novembre 2022 que le conseil d'administration du club explorait "toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d'autres transactions impliquant la société".

La famille Glazer a acquis Manchester United en 2005 pour 790 millions de livres (environ 910 millions d'euros), une reprise largement financée par la dette. Elle demande aujourd'hui pour le club 6 milliards de livres (6,9 milliards d'euros).

Selon la BBC, l'offre du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani portait sur un contrôle à 100% du capital du club, avec promesse de liquider sa dette, et s'élevait au total à 5 milliards de livres (5,8 milliards d'euros), mais les discussions ont été rompues cette semaine.

Selon des informations de presse, Jim Ratcliffe a lui aussi récemment jeté l'éponge pour une reprise totale, mais serait désormais prêt à entrer dans le capital en tant qu'actionnaire minoritaire, alors qu'il souhaitait initialement réaliser une acquisition majoritaire. Le milliardaire devrait acquérir 25% du club pour environ 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros), selon le Daily Mail.

Vingt fois champion d'Angleterre, Manchester United est en perte de vitesse. Son dernier titre en Premier League remonte à 2013. Après huit journées, le club est actuellement 10e du championnat d'Angleterre et a entamé sa campagne européenne en Ligue des champions par deux défaites d'affilée, du jamais vu dans son histoire.