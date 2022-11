Le Qatar rejette des appels d’ONG pour indemniser des ouvriers du Mondial

Le Qatar rejette des appels d’ONG à la création d’un fonds d’indemnisation pour les migrants tués ou blessés sur les chantiers de la Coupe du monde de football dans ce riche pays du Golfe, a déclaré son ministre du Travail à l’AFP. Dans un entretien exclusif accordé mardi, Ali ben Samikh Al-Marri qualifie ces appels de "coup de communication".

Human Rights Watch et Amnesty International mènent une campagne visant à obtenir des compensations pour les migrants victimes d'"abus" (décès, blessures, salaires impayés et frais de recrutement illégaux) de la part de l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, et le pays hôte du Mondial-2022, qui débute le 20 novembre.

"Chaque mort est une tragédie (mais) il n’y a pas de critères pour établir ce fonds" d’indemnisation, avance le ministre. "Où sont les victimes ? Avez-vous les noms ?", demande-t-il.