Le Qatar, Manchester United et le PSG : la solution "offre privée" pour rendre le tout compatible

La QIB est l'une des plus grandes banques du Qatar. Son actionnaire majoritaire est le fonds souverain Qatar Investment Authority, propriétaire de Qatar Sports Investments (QSI), qui contrôle le Paris SG.

L'un des enjeux pour eux sera justement de prouver que les deux clubs ne sont pas contrôlés par la même entité, ce qui les empêcherait de disputer simultanément les compétitions européennes, selon les règles de l'UEFA.

Le cheikh Jassim a assuré présenter son offre pour Manchester United à titre privé et n'avoir pas de liens avec QSI.

Fils d'un ancien Premier ministre du Qatar et âgé de 42 ans, il est présenté comme un supporter depuis l'enfance de Manchester United.

Décidée fin novembre par ses propriétaires, la famille américaine Glazer, devenue très impopulaire auprès des supporters en raison notamment de l'endettement du club et de son adhésion au projet avorté de Super League, la vente a été confiée à la banque d'affaires américaine Raine, déjà à l'oeuvre pour la vente de Chelsea, l'an dernier.

Les prétendants étaient invités à se faire connaitre avant vendredi mais, Manchester United étant coté à la Bourse de New York, le club et ses représentants seront cependant légalement obligés d'étudier toute offre éventuelle arrivée après.

Des offres venues des Etats-Unis ne sont pas non plus à exclure pour ce qui est considéré comme le club de football le plus connu au monde, avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

Mais vendredi, c'était surtout la piste saoudienne, évoquée déjà par le journal anglais The Telegraph, qui a fait parler.

"Plusieurs groupes privés de Ryad" se sont ainsi "formellement renseignés" sur les modalités d'une reprise, même si le Telegraph a reconnu qu'il n'était pas acquis qu'une offre ait été formulée.