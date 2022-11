Le Qatar assuré d’être le pire pays hôte de l’histoire avant son dernier match

Être le pays hôte ne vous garantit pas grand-chose sportivement. Le Qatar l’a bien démontré depuis le début de la compétition. Après sa défaite face au Sénégal, on peut déjà affirmer que le pays du Moyen-Orient présente d’ores et déjà le pire bilan de l’histoire de la Coupe du monde pour un pays hôte.

Battu par le Sénégal ce vendredi (1-3), le Qatar est le premier pays hôte à perdre deux matches de poule en Coupe du match, avant même d’affronter les Pays-Bas lors de la dernière rencontre, match durant lequel il ne sera pas du tout favori. Le Qatar est également le premier pays hôte à encaisser au moins cinq buts lors de ses deux premiers matches de Coupe du monde comme le rapporte notre partenaire Opta.

Au-delà des points, ce sont toutes les statistiques qui montrent la faiblesse des performances des Qataris. Avec cinq buts encaissés, le Qatar est déjà revenu à égalité avec l’Afrique du Sud en 2010, seul autre pays hôte à avoir pris autant de buts en poules, alors qu’il reste encore un match à jouer. Dans l’autre sens, le Qatar n’a mis qu’un but. Dans l’histoire, la marque la plus faible pour un pays hôte à ce petit jeu est la Suisse en 1954 avec deux réalisations. Concrètement, à moins qu’il ne mette deux buts face aux Néerlandais, le Qatar sera également la pire attaque de l’histoire pour un pays hôte, potentiellement à égalité.

Dans la même lignée, l’Afrique du Sud est la seule nation hôte à avoir été éliminée dès la phase de poules depuis que le tournoi fonctionne avec des poules à partir de 1950. À moins d’un improbable concours de circonstances (victoire du Qatar face aux Pays-Bas, six sur six de l’Équateur contre les Pays-Bas et le Sénégal), les Qataris seront également éliminés en poules. D’ailleurs, le Qatar pourra donc prendre un maximum de trois points alors que le pire bilan pour un pays hôte reste l’Afrique du Sud qui avait pris quatre points en 2010. Le Qatar sera donc également le pire à ce petit jeu-là.

En résumé, si le Qatar venait à perdre contre les Pays-Bas sans marquer lors de la dernière journée, un scénario qui semble crédible, il sera donc le pire pays hôte de l’histoire dans toutes les statistiques importantes : les points, les buts inscrits, les buts encaissés. Tout en étant l’un des deux seuls à sortir dès les poules. Comme quoi, investir un paquet d’argent colossal n’aboutit pas toujours sur des résultats.