Le pyjama, le nouveau tailleur des flemmards ?

On ne s'attendait pas en revanche à ce que cette flemme soit poussée à l'extrême au point de voir le pyjama propulsé au rang de pièce mode incontournable. La tendance peut prêter à sourire mais elle est bien réelle, comme en témoignent les nombreuses sorties sur tapis rouge des plus grandes icônes de mode, tout comme les nouvelles collections de pyjamas, plus stylées que jamais.

Une tendance repérée chez les Kardashian mais aussi dans les familles de Jessica Alba, Blake Lively, Victoria Beckham, Mariah Carey et bien sûr, comme une traînée de poudre, dans les familles des influenceuses de télé-réalité.

On l'a vu ces derniers mois, le homewear et la lingerie ont pris une nouvelle dimension dans le dressing des femmes, s'apparentant désormais à des pièces de jour. Le collant se mue en pantalon, le kimono ou le peignoir en manteau et le body en mini robe…