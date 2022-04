Le Puy du Fou : 3 raisons de tester absolument le "Meilleur parc à thèmes du monde"

Des spectacles à n'en plus finir : le Puy du Fou gâte son public dans tous les endroits du parc et à toute heure de la journée.

Même les repas aux restaurants sont accompagnés de mises en scène historiques époustouflantes. Au Café Madelon, les visiteurs sont servis par des danseurs et les plats du menu sont livrés en fonction de chaque partie d'une histoire.

Vous découvrirez des shows d'exception dans des décors impressionnants, répartis sur les plus de 150 hectares du parc qui compte village médiéval, cité antique et village du 18e reconstitués. Invasion de vikings, tournoi de chevaliers, combats de mousquetaires, bataille de Verdun, démonstration de rapaces, course cycliste de l'époque mais aussi spectacles nocturnes autour du lac vous en mettront plein la vue. Chaque show se termine véritablement en apothéose avec des finals magnifiques.

Preuve de son excellente réputation, le Puy du Fou a été sacré Meilleur parc du monde à plusieurs reprises !