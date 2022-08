Le Punk : No future !

Les 70’s sonnent la fin des Trente Glorieuses, lorsqu’on pense au punk et son idéologie "No Future" c’est souvent le nom des Sex Pistols qui nous vient en tête. Mais le punk, c’est loin de n’être que ce groupe imaginé par Malcolm McLaren et Vivienne Westwood.

Une chose est certaine, ce ne sont pas les Sex Pistols qui ont démarré le mouvement, ni même les Anglais d’ailleurs. Parce que souvent l’image du punk est très liée à l’Angleterre : une scène particulièrement diverse et importante va se développer là-bas. Mais les choses démarrent véritablement aux États-Unis, plus particulièrement à New York et surtout au CBGB dans l’East Village à Manhattan où de nombreux artistes et groupes américains vont émerger. On peut citer Patti Smith, le groupe Blondie, les Talking Heads mais aussi et surtout les Ramones. Leur concept : revenir à l’idée de la chanson rock courte, rapide et amusante.