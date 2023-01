Cet hiver, les cristaux, les perles, les strass et autres ornements viennent égayer les pulls les plus ternes du dressing féminin. Plus kitsch, tu meurs !

L'hiver semble avoir repris ses droits et avec lui, place à une mode plus sobre, pour ne pas dire terne et résolument moins fun. En ce début d'année, une tendance que l'on croyait tombée aux oubliettes semble toutefois refaire surface, le pull bijou, bien décidé à mettre des paillettes dans nos vies.