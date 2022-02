Le pull 3D, pull zéro déchet

C’est dans le bureau d’étude accolé au hangar, sur un logiciel relié aux métiers à tricoter, que le pull est entièrement modélisé. Chaque maille est programmée sur un modèle virtuel, le clone du mannequin de la marque.

“Cet outil digital relié à nos métiers à tisser permet tout de suite au client de se projeter sur ce qu’il aime ou n’aime pas, de nous donner des commentaires de modification de tel volume ou de telle mesure. C’est toute l’idée : non seulement on accélère les délais de développement, mais on est plus vertueux aussi car on fabrique moins d’échantillons”, explique Basile Ricquier, qui confirme cette tendance dans l’univers textile de fabriquer aujourd’hui de plus petites séries de produits, et de façon très rapide.

Lorsque l’usine sera à flot d’ici un an, il faudra un mois seulement pour livrer une série de pulls 3D, de la conception à la sortie d’usine. “L’idée, c’est de produire les quantités justes dont le marché a besoin, surtout pas de produire des sur-quantités, qui se retrouveraient ensuite invendues, ce qui crée du stock et donc du déchet au final”