Le public se dit conquis par l’exposition "I Love Japan" à Liège

La nouvelle exposition proposée à la gare des Guillemins de Liège s’appelle I Love Japan. Elle est donc consacrée au pays du soleil levant et permet de se faire une bonne idée de la culture japonaise au sens large. Et à en croire les visiteurs, c’est plutôt réussi.

De la religion aux vêtements traditionnels ou modernes, de la cuisine aux arts, de l’histoire aux mangas en passant par des reconstitutions, le portrait du Japon est brossé de manière large : " Très bien. Ça nous donne envie d’y aller. Ce qui m’a le plus frappé, c’est qu’ils vivent surtout de l’influence des pays qui sont autour d’eux. C’est l’origine de leurs traditions et religions ", explique Micheline. " C’était très chouette, très ludique. On n’avait pas l’impression d’être dans une exposition. On a appris des choses, mais tout en restant très fun ", complète Sacha.