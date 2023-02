"Le public revit à Anderlecht", "c’est incroyable ce que fait le Standard" : un Clasico entre deux équipes qui vont mieux… en même temps

Le Clasico s’est soldé par un partage intéressant entre Anderlecht et le Standard. Deux équipes rivales et pourtant plutôt similaires ces dernières années. En difficulté depuis quelques saisons, Bruxellois et Liégeois semblent aller mieux, en même temps. L’occasion pour Benjamin Deceuninck et ses consultants de se poser une question : ces deux équipes peuvent-elles accrocher le top 4 et le top 8 ?

Selon Stephan Streker, le top 4 va être compliqué à cause de Bruges pour le Standard, "mais ils font une saison inespérée surtout quand on sait d’où ils viennent. Quant à Anderlecht, ils se sont très bien remis, surtout défensivement. Ils remontent bien et seront normalement dans le top 8 mais attention aux autres derrière".

Pour Philippe Albert, le public revit à Anderlecht. "Jeudi contre Ludogorets, l’ambiance était extraordinaire avec un stade comble. Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus vu cela chez les Mauves. Quant au top 8, il reste une place qui se disputera entre Anderlecht, le Cercle et Charleroi, mais avantage aux Bruxellois".

De son côté, Nicolas Frutos souligne l’excellent travail des troupes de Ronny Deila cette saison. "C’est incroyable ce que fait le Standard, surtout avec tous les problèmes qu’ils ont connu ces dernières années. Et pourtant ils vont se battre jusqu’au bout pour le top 4. Quant à Anderlecht, on obtient des résultats grâce à la solidité défensive. Ils ont aussi trouvé un profil différent en attaque avec Islam Slimani. Il fait du bien aux Mauves".

Mais l’aventure européenne peut-elle jouer un mauvais tour aux Anderlechtois ? "Ils ont encore deux matches de Conference League (contre Villarreal, ndlr) et c’est toujours difficile de gagner en championnat après une semaine européenne", conclut l’ancien attaquant du Sporting.