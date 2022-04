Le public boude les cinémas : "Certains blockbusters Disney n'arrivent même plus dans les salles"

Vous l'avez peut-être constaté, depuis la reprise des activités post-covid, les salles de cinéma peinent à se remplir. Au cinéma Vendôme à Bruxelles par exemple, on estime à 30 % la baisse de fréquentation par rapport à la période pré-covid. Les préférences du public varient également : "Les gens vont moins aux films découverte et vont vers la certitude, vers les grands metteurs en scène bien connus", affirme Peggy Fol, la directrice du cinéma Vendôme.

Des évolutions que l'on doit à la montée en popularité des plateformes telles que Netflix, Prime Video, Mubi ou encore à la VOD et l’achat d’un film à l’acte via les opérateurs VOO, Proximus. Une concurrence accentuée par la crise sanitaire. "Certains blockbusters Disney n’arrivent même plus dans les salles et vont directement sur Disney Plus. C’est préoccupant", réagit Peggy Fol.

Depuis le covid, c’est par exemple trois films Pixar - "Lucas", "Soul", et "Alerte rouge" - qui ont déserté les salles pour aller directement sur la plateforme en ligne sur abonnement Disney Plus. Trois films, c’est Lucas, Soul et Alerte rouge. Des films qui auraient très certainement été des cartons bienvenus pour les exploitants de salles indépendantes, comme pour les complexes. Les multiplexes pardon", ajoute à son tour le journaliste Himad Messoudi sur La Première.