Le PTB veut monter dans des majorités communales à Bruxelles

A un an des élections, Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB à Bruxelles, était l’invitée de la matinale bruxelloise de Vivacité. Elle a clairement annoncé la volonté du PTB pour les prochaines échéances électorales : " Au niveau communal, affirme Françoise De Smedt, on veut aller dans des majorités pour faire la différence ! On verra bien qui voudra appliquer avec nous des politiques de rupture par rapport à ce qu’il s’est fait ces dernières années. "

Pour la Région, le PTB ne dit pas non à une présence dans la majorité mais pas à n’importe quel prix : " Pour nous, il n’est pas question de monter à la Région si c’est pour instaurer une taxe kilométrique à Bruxelles, poursuit la cheffe de groupe PTB. On veut aussi un encadrement des loyers qui soit contraignant pour offrir du logement abordable à Bruxelles. Si les gens votent pour le PTB c’est pour que des choses comme ça soient mises en place. "