Le PTB va-t-il tuer le cordon sanitaire ?

Une nouvelle charte de la démocratie va être signée dimanche par 5 partis francophones MR compris. Cette charte réaffirme le cordon sanitaire politique, pas d’alliance et pas de débat avec les partis d’extrême droite ou de même nature. Problème, le PTB ne l’a pas signé et cela risque d’affaiblir durablement le cordon.

Un cordon remis en cause

Pour ceux qui auraient loupé un épisode, rappelons que le retour en force de ce texte dans l’actualité est lié au débat que le président du MR a eu avec le président du Vlaams Belang en Flandre à la VRT il y a deux semaines. Un débat en violation de la charte pour la démocratie signée par le PS, Ecolo, le MR et le cdH en 1993 et renouvelée en 2002 qui prévoit non seulement de ne pas s’allier avec l’extrême droite mais également de ne pas débattre avec.

Une charte dont le président du MR ignorait visiblement l’existence, comme beaucoup de francophones d’ailleurs. Grâce à l’initiative de Georges Louis Bouchez on reparle de cette charte pour la démocratie dans l’actualité. Plus encore, la manœuvre du président libéral a comme conséquence un renforcement du texte à la demande du PS, d’ECOLO et des Engagés. Une demande très pressante, voire carrément menaçante envers les libéraux. Une menace d’exclusion des exécutifs en Wallonie et en fédération.

Un cordon renforcé

Le texte est une adaptation de la charte de 2002 au contexte médiatique nouveau, le numérique, les réseaux sociaux. Ce texte étend donc l’interdiction de débattre et de donner de la visibilité au parti d’extrême droite y compris sur les RS.

Il y a quelques changements au niveau des expressions utilisées. La ou le texte de 2002 parlait systématiquement "d’extrême droite", désormais on utilise l’expression "d’extrême droite ou de même nature". Dans le texte : Le danger que constituent l’extrême droite et ses idées pour notre système démocratique reste présent, de même qu’apparaît le danger potentiel d’autres mouvements ou partis de même nature qui défendent des positions qui violent les principes fondamentaux de la démocratie. Une expression qui couvrirait des partis théocratiques comme Islam par exemple.

Un MR qui n’a (presque) rien obtenu

La question d’intégrer le PTB au périmètre des partis visé par le texte fut l’objet d’un débat très tendu. J’ai obtenu la version proposée par le MR qui aurait souhaité utiliser “danger potentiel d’autre mouvement ou partis extrémistes et populistes.” Cela lui a été refusé par les autres.