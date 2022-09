Le PTB, l'insurrection sociale et la crainte du chaos en Wallonie

En Belgique francophone, et singulièrement en Wallonie, le climat social et politique est tendu. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ou lire les médias cette semaine : vous avez d'un côté une banque publique dont le métier est aussi de financer les communes wallonnes (et qui tire la sonnette d'alarme au regarde de leur dégradation), mais qui tire aussi la sonnette d'alarme au cas où le PTB arriverait au pouvoir.

En résumé, comme vous le savez les banques ont, elles-mêmes, une note financière, et cette banque publique redoute tout simplement que sa propre note ne soit dégradée à cause des nombreux prêts qu'elle a accordé à une Région qui n'est pas au meilleur de sa forme.

Un jour plus tard, vous avez un représentant du syndicat FGTB qui nous dit quoi ? Qu'il ne veut pas nous faire peur, mais qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire, car il sent que sa base est en colère et que lui et ses collègues dirigeants de la FGBT ont toutes les peines du monde à canaliser la colère des citoyens, en raison notamment de la dégradation de leur pouvoir d'achat...