Le PTB dans les gares pour réclamer un plan d'investissement en faveur du rail

"Et ce gouvernement ne change rien à cela. Au contraire, Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB, affirme qu'il manque au moins 1,4 milliard dans les deux prochaines années. Des dizaines de guichets seront fermés et les chemins de fer devront fonctionner avec 2.000 employés en moins. Le ministre Gilkinet a beau dire qu'il aime le chemin de fer, avec un tel sous-financement, il pousse les gens à se détourner des transports publics au lieu de les rendre attractifs".

Le PTB demande que les transports publics puissent constituer une véritable alternative à la voiture, ce qui nécessitera certes d'importants investissements mais permettra dans la foulée un gain de temps et une meilleure qualité de vie pour les navetteurs, selon l'opposition marxiste.

"Pourquoi ce qui est possible là-bas ne le serait-il pas ici ? C'est pour cela que nous soutenons les revendications des syndicats en matière de refinancement et de recrutement de personnel à la SNCB et plaidons pour un plan d'investissement ambitieux pour que nos transports publics soient enfin prêts pour l'avenir", conclut le PTB.