Le PTB a manifesté contre les hausses de prix

Le PTB organise les "vendredis de la colère". Ce 7 octobre, les manifestants se sont retrouvés à Verviers, à Liège, à Seraing et à Saint-Nicolas. "Les prix doivent baisser, Engie doit payer ! " a-t-on pu les entendre scander.

Parmi les manifestants, plusieurs ont reçu des factures d’énergie impayables.

Kelly vit à Flémalle. Elle a 34 ans, est infirmière et a trois enfants. Son fournisseur d’énergie lui "réclame 1218 euros de régularisation juste pour le gaz de janvier à août." Et cela alors qu’elle venait déjà de payer 600 euros pour janvier chez un autre fournisseur. "Il n’y a pas d’arrangement à trouver, à part échelonner la facture, mais vu que les acomptes augmentent, je suis à 500 euros par mois juste pour le gaz. "

Marie est assistance sociale. "Là, j’ai la première patiente d’une longue liste qui va suivre de personnes qui travaillent à temps plein. Une dame a trois enfants à charge. Elle ne sait pas comment elle va payer 550 euros par mois d’électricité. Et je ne peux pas la rediriger vers des solutions d’aide parce qu’elle ne rentre pas dans les conditions pour bénéficier des aides de l’Etat. Alors qu’est-ce qu’on fait ? Que met l’Etat en place pour ne pas que ces gens se noient ?" Marie pense qu’il faut "changer le système économique" et que l’Etat doit "mettre en place de solutions environnementales durables".

Thibault a 22 ans. Il est étudiant koteur. Il a reçu une régularisation de charges de 1000 euros : "j’ai peur de ce qui va encore se passer cette année, combien d’euros vais-je encore devoir payer en plus ?"

"Le but de ces manifestations" explique Laszlo Schoonbrodt, conseiller communal à Verviers, "c’est de montrer la situation que vivent les gens. On veut que les prix soient bloqués à la baisse, et qu’on fasse payer Engie."