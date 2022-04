Le PSV s’offre le scalp de l’Ajax en finale et remporte sa 10e Coupe des Pays-Bas

Dimanche soir, le PSV a soulevé la Coupe des Pays-Bas en remportant la finale face à l’Ajax, 2-1, au Kuip de Rotterdam. Yorbe Vertessen figure parmi les vainqueurs, mais il a dû quitter la pelouse prématurément en raison d’une blessure.

L’Ajax a assumé son statut de favori pour la finale, en ouvrant le score dès la 23e minute par Gravenberch, qui a enroulé une jolie frappe dans le coin du but adverse après un numéro d’équilibriste à l’entrée de la surface du PSV et une combinaison avec Klaassen (0-1, 23e). Le but de Mazraoui, qui avait doublé l’avance de l’Ajax juste avant le repos d’un tir fusant et lointain, a ensuite été annulé pour hors-jeu (45e) et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires séparées d’un but.

Le PSV est revenu de la mi-temps avec ambition, et a égalisé dès la 48e minute sur phase arrêtée. Sangare a repris un coup franc de la tête et Gutierrez a conclu la phase en propulsant le ballon à bout portant dans les filets adverses (1-1, 48e). Dans la foulée, Gakpo a décoché une frappe des abords de la surface qui a terminé sa course dans le but adverse, permettant au PSV de prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre (2-1, 50e).

Au cours de ce temps fort, Klaassen a cru égaliser en convertissant la passe en retrait de Brobbey, mais son but a lui aussi été annulé pour un hors-jeu du passeur décisif au cours de l’action (55e). Le PSV a ensuite fièrement défendu son avance, et Yorbe Vertessen est entré au jeu à la 81e minute. Malheureusement, il a dû quitter la pelouse une dizaine de minutes plus tard à la suite d’une blessure, mais le PSV a pu néanmoins célébrer la dixième Coupe des Pays-Bas inscrite à son palmarès.