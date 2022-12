Le PSV officialise le transfert de Cody Gakpo à Liverpool, indemnité record pour le club néerlandais

Le PSV Eindhoven a annoncé lundi soir le transfert à Liverpool de sa pépite, l'attaquant néerlandais Cody Gakpo, qui s'est illustré lors du Mondial au Qatar.

"Le PSV et le Liverpool FC sont parvenus à un accord sur le projet de transfert de Cody Gakpo", a déclaré le club néerlandais dans un communiqué.

"L'attaquant de 23 ans part immédiatement pour l'Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires pour la finalisation du transfert", a-t-il ajouté.

Le montant de la transaction n'a pas été rendu public. "Mais c'est un transfert record pour le PSV", a précisé le directeur général du club néerlandais, Marcel Brands, cité dans le communiqué.

Des médias avancent une somme de 50 millions d'euros.

Gakpo, formé au PSV, a été la sensation du début du Mondial des Oranje avec trois buts en trois matches. Il s'est distingué avec ses accélérations et sa réussite devant le but, avant l'élimination des Néerlandais en quart de finale face à l'Argentine aux tirs au but.