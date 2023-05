Le psoriasis : cette maladie de peau qui affecte des millions de personnes

Focus sur une affection connue de tous : le psoriasis. Le psoriasis est une maladie chronique se traduisant par l’apparition de plaques rouges, épaisses et squameuses. Un belge sur 30 en soufre. Comment se soigner ? Le point avec le Pr Dominique Tennstedt, médecin dermatologue.

Le psoriasis concerne énormément de monde : il touche un peu plus de deux pourcents de la population en Belgique. Le psoriasis en plaques est la forme de psoriasis la plus classique. Elle provoque principalement des lésions au niveau des genoux, des coudes, et sur le cuir chevelu. Dans des cas minoritaires, le psoriasis se développe sur les mains et les pieds. "On ne sait pas pourquoi les coudes et les genoux sont plus atteints" explique Dr Tennstedt, "c’est un mystère".

Un système immunitaire qui surproduit

Il existe d’autres types de psoriasis, moins fréquents : le psoriasis en gouttes (qui atteint surtout les jeunes, après une infection ORL) et le psoriasis pustuleux, plus rare. Le mécanisme d’apparition du psoriasis est assez complexe. Le psoriasis est causé par une production excessive de cellules de la peau. Chez une personne atteinte de psoriasis, les cellules de la peau se renouvellent en une dizaine de jours seulement, plutôt qu’en 28 jours, comme cela se produit normalement chez une personne en bonne santé.