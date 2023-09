Le "Pshitt Festival" 2023 : une transition en graffiti

"C'est juste de la couleur sur un mur... " ironise aussi Demosthene Stellas. "C'est pas plus néfaste que n'importe quelle publicité. On nous impose des images en permanence. On occupe le terrain aussi avec des choses qui ne sont pas commerciales !"

Quelle seront donc les couleurs et la thématique du "Pshitt Festival" 2023 ? "On a installé la thématique du morphing. C'est à dire la transformation d'un tracé en un autre. Par exemple, un carré qui devient un rond. Cela matchait avec le lieu et sa transformation. Et pour les couleurs, on impose le jaune et le noir, couleurs de la ville de Namur. Mais on veut que cela soit coloré pour laisser du fun dans les yeux des gens !