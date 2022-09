Un post sur twitter pour le moins mal venu, deux semaines après la sortie médiatique de Christophe Galtier, le coach parisien. Interrogé sur une alternative à l’avion l’entraîneur du PSG avait dit "se renseigner pour savoir si ses joueurs ne se déplaceraient pas en char à voile"… Une phrase choc qui avait provoqué une pluie de réactions.

Après la polémique du char à voile, ce qui choque le plus c’est que le PSG assume pleinement, et revendique même le fait faire quasi tous ses déplacements en avion. Les réactions ne se sont pas fait attendre et le PSG a supprimé la vidéo de son compte twitter.