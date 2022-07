Le PSG se balade face à Nantes et remporte son onzième Trophée des Champions

Le Paris Saint-Germain a lancé sa saison de la meilleure des manières en remportant ce dimanche son onzième Trophée des champions. Les champions de France se sont tranquillement imposés 4-0 face à Nantes, vainqueur de la Coupe la saison dernière, grâce à ses stars. Lionel Messi, Neymar (x2) et Sergio Ramos ont permis au PSG de l’emporter.

Le PSG de Christophe Galtier abordait son premier match de compétition sans Kylian Mbappé suspendu, dimanche à Tel-Aviv. L’absence de l’international tricolore n’a néanmoins pas porté préjudice aux Parisiens, qui ont pu compter sur Lionel Messi pour inscrire le premier but de la rencontre. Bien lancée par Neymar, la "Pulga" élimine Alban Lafont d’un crochet dont il a le secret et pousse la balle au fond du but vide (1-0, 23').

En fin de première période, le passeur se transforme en buteur. Décrié ces dernières semaines, Neymar plante un magnifique coup franc qui termine dans la lucarne d’un Lafont totalement impuissant (2-0, 45+6'). Le plus dur est fait pour le Paris Saint-Germain, qui va en remettre une couche peu avant l’heure de jeu. Après Messi et Neymar, c’est au tour de Sergio Ramos, peu en vue la saison dernière, de se mettre en évidence en marquant un troisième but d’une belle talonnade (3-0, 59'). En fin de partie, Neymar s’offre un doublé sur penalty (4-0, 82').

4-0 : score final. Le PSG a désormais remporté ce Trophée des champions à onze reprises, un record, dont neuf des dix derniers disputés.