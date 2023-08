Le PSG s'offre une dixième recrue : l'espoir français Bradley Barcola débarque de Lyon

Après les arrivées, entre autres, d'Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, c'est donc désormais Bradley Barcola, très en vue avec l'Olympique Lyonnais cette saison, qui débarque dans la capitale. Le nouveau numéro 29 du PSG a signé jusqu'en 2028.

Et à nouveau, le montant du transfert est conséquent. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, ce sont 45 millions d'euros et 5 de bonus qu'a dû débourser le PSG pour convaincre l'OL de lâcher sa pépite.

Il faut dire que Barcola a fait fort pour sa première saison complète dans l'élite, avec notamment 5 buts et 9 assists en 26 matches de Ligue 1, dans un OL qui a terminé à une bien timide septième place qui le prive cette année de toute compétition européenne.

L'ailier français est la dixième recrue estivale de Paris après le gardien Arnau Tenas, les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour et les attaquants Marco Asensio, Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.