Le PSG remporte le choc face à Marseille, réduit à dix pendant vingt minutes (1-0)

Une parenthèse enchantée : à l’issue d’une semaine mouvementée marquée par les affaires secouant le club et les états d’âme de Kylian Mbappé, le PSG s’est offert une bouffée d’oxygène sur le terrain en dominant son grand rival marseillais (1-0) lors du Classique de la Ligue 1, dimanche au Parc des Princes.

Paris, toujours invaincu toutes compétitions confondues, reste ainsi seul en tête du classement et relègue l’OM à six longueurs. Mais le plus important pour les joueurs de la capitale était surtout d’éloigner les mauvaises ondes après une avalanche de révélations embarrassantes durant les derniers jours.

Entre les envies de départ supposées de Mbappé, cinq mois à peine après une prolongation en grande pompe jusqu’en 2025, et la divulgation par Mediapart de la mise en place par le club d’une "armée numérique" sur Twitter, le PSG a vécu des jours agités juste avant de recevoir son ennemi de toujours.

Les conditions n’étaient pas idéales pour préparer ce choc face à une formation marseillaise ragaillardie par ses deux victoires en Ligue des champions contre le Sporting Portugal (4-1, 2-0). La pression était donc énorme sur les épaules des Parisiens, avec le risque de sombrer dans une crise en cas de défaite.

Mais, gonflées à bloc par un public en furie, les troupes de Christophe Galtier, qui restaient sur trois nuls d’affilée sans saveur, n’ont pas raté ce rendez-vous incontournable.

C’est Neymar, servi par Mbappé, qui a fait la différence juste avant la pause (45e+2), inscrivant son 9e but en championnat pour rejoindre le Lillois Jonathan David en tête du classement des meilleurs artificiers de L1.

Le PSG reste seul invaincu (29 pts) et devance désormais Lorient (2e) de trois points. L’OM (23 pts), qui a terminé à dix en raison de l’exclusion de Samuel Gigot (72e), a concédé sa deuxième défaite de la saison et se retrouve évincé du podium par Lens (3e, 24 pts).