Le PSG rejoint par Reims sur le fil, la belle série se poursuit pour Will Still

Le Paris SG, réduit à dix à partir de la 59e minute, a été accroché par Reims qui a égalisé dans les dernières secondes (1-1), dimanche soir au Parc des Princes, lors du dernier match au programme de la 20e journée de Ligue 1.

Paris, battu à Lens et à Rennes à janvier, préserve ses trois points d’avance sur Lens (2e) et cinq sur Marseille (3e), tandis que Reims (11e) en est désormais à treize matches d’affilée sans défaite.



Neymar a ouvert la marque (51e) et Folarin Balogun a égalisé (90+6), alors que Marco Verratti, entré en jeu à la mi-temps, avait été exclu pour un tacle violent sur le Japonais Junya Ito (59e).



Will Still, T1 depuis la mi-octobre, poursuit sa belle série. Le Stade de Reims est invaincu en 12 matches depuis sa prise de fonction.